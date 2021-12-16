Участница шоу "Україна має талант", решающая финансовые проблемы мужа, стала "супермамой"

48-й выпуск семейного реалити "Супермама" показали 16 декабря. На этой неделе за звание лучшей матери боролись четыре киевлянки: восточная мама 29-летняя Лана, мама-инфлюенсер 25-летняя Таня, мама-императрица 32-летняя Марта и мама-вселенная 40-летняя Татьяна

Участницы уже оценили, как живут Лана, Татьяна и Марта. Теперь они посетили Таню. Об этом рассказывали в телепрограмме, сообщает Gazeta.ua.

Лана воспитывает дочь с учетом восточных тонкостей и уверяет, что женщина должна быть смиренной. Она – основательница центра культуры Востока, курсов восточных танцев и собственного шоу, на котором поет, пока балет танцует. Также участвовала в шоу "Україна має талант". Но конкуренток шокировало то, что она ухаживает за ребенком, на ней держатся быт и финансовые проблемы любимого. А муж жениться на ней не спешит.

Татьяна считает себя вселенной для своих близнецов, а они – вселенная для нее. Ее жизнь оборачивается вокруг детей. По словам Татьяны, 95% своего времени она посвящает именно им. Участницы узнали, что Татьяна 10 лет не могла забеременеть, поэтому так беспокоится за их жизнь.

Фото: скриншот из программы "Супермама"

Марта рассказывала, что раскрыла внутри себя внутреннюю богиню. Женщина воспитывает четырех детей, но они не мешают ей развивать духовность. Как отмечала участница, она делает все, чтобы передать детям чистую и счастливую карму. Конкурентки узнали, что она ставит собственные интересы выше детских. Также они были в шоке от того, что Марта ходит полуобнаженной перед детьми.

Таня отмечает, что воспитывать детей следует прежде всего собственным примером. Уверена, что показывает пример удачной женщины с самого детства своей дочери. Таня рассказала о сложных родах. Однако психолог Дмитрий Карпачев, комментирующий поступки участниц в течение программы, отметил, что она не помнит многие подробности.

"Например, какие таблетки она употребляла, как конкретно звучит его диагноз. Когда человек оказывается в такой стрессовой ситуации, он, как правило, навсегда запоминает мельчайшие детали. Даже цвет стен в палате. Надеюсь, что эта история не выдуманная для того, чтобы привлечь к себе внимание", - сказал он.

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В финале конкурентки узнали, что Таня получила 48 баллов, Лана – 69, Татьяна – 49 и Марта – 22. Карпачев отдал свои бонусные 5 баллов Татьяне. Так что победила Лана.

В 44-м выпуске психологического реалити "Супермама", который показали 9 декабря, за победу боролись четыре женщины из Днепра: вспыльчивая мама 29-летняя Анастасия, мама на все руки 39-летняя Оксана, очень бдительная мама 28-летняя Яна и мама-тиктокер 28-летняя Диана.