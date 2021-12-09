Бдительная блогер, которая является главой семьи, стала "супермамой"

В 44-м выпуске психологического реалити "Супермама", который показали 9 декабря, за победу боролись четыре женщины из Днепра: вспыльчивая мама 29-летняя Анастасия, мама на все руки 39-летняя Оксана, очень бдительная мама 28-летняя Яна и мама-тиктокер 28-летняя Диана.

Конкурентки уже побывали дома у Оксаны, Яны и Дианы. Теперь они оценили, как живет Анастасия. Об этом рассказали в телепрограмме, передаёт Gazeta.ua.

Оксана уверяла, что весь быт держится на ней, и именно она создает комфортные условия для детей. Женщина отметила, что построила жизнь так, чтобы дать им все необходимое. Участниц шокировало то, насколько Оксана жертвует собой ради детей.

Яна рассказывала, что не сводит глаз с крохотной дочери. Участница призналась, что переживает даже из-за того, не болит ли у ребенка заусенец на пальце. Но конкуренткам не понравилось, что женщина "растворяется" в дочери. А ее брак на грани катастрофы: по словам Яны, она с мужем не спит на одной кровати около полугода. Сейчас именно Яна является главой семьи, ведь благодаря блогерству зарабатывает тысячи долларов и полностью обеспечивает семью

Диана успевает с двумя детьми вести блог в TikTok и преподавать в школе блогеров. Но конкурентки были поражены тем, что ее муж мечтает о еще троих детях. Пара живет в однокомнатной квартире, чем и были озадачены участницы.

Фото: скриншот из программы "Супермама"

Анастасия назвала себя сексуальной и успешной певицей. Она уверяла, что стала для своей дочери настоящей подругой, которой 9-летний ребенок может поведать обо всем. Но другим женщинам не понравилось то, что у нее в холодильнике – почти пусто и есть испорченные продукты. Так что они решили, что Анастасия больше занимается музыкальной карьерой, чем хозяйством.

Также участницы отметили, что женщина почти не уделяет внимание дочери и дает ей плохой пример.

"Кроме того, что ругаться при ребенке плохо, я хотел бы обратить внимание и на то, что девочка еще ни разу не улыбнулась. А простая проверка чтения заставила ее плакать. Похоже, она в нестабильном эмоциональном состоянии. Допускаю, что причина заключается в агрессивном поведении ее матери", - заметил психолог Дмитрий Карпачев, комментирующий поступки участниц в течение программы.

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В финале конкурентки узнали, что Анастасия получила 44 балла, Яна – 38, Диана – 23 и Оксана – 41. Карпачев отдал бонусные 10 баллов Яне, поэтому "супермамой" стала именно она.

40-й выпуск психологического семейного реалити "Супермама" показали 2 декабря. На прошлой неделе за звание лучшей матери соревновались киевлянки: мама-эстетка 49-летняя Регина, бизнес-мама 29-летняя Надежда, мама-хранительница 36-летняя Ярослава и мама свободных взглядов 43-летняя Ирина.