Как заслужить доверие новых знакомых. Четыре правила

Первое правило, чтобы завоевать доверие - не перебивать человека. Фото: pixabay

Наладить общение в кругу новых людей бывает сложно.

Есть несколько универсальных советов, благодаря которым процесс можно облегчить, пишут в Telegram"Психологическая поддержка".

"Когда вы общаетесь с большим количеством людей, очевидно, не получается нравиться всем и сразу. Каждый человек имеет свой характер, привычки, жизненные приоритеты. Наладить отношения с новыми знакомыми, коллегами или с бизнес-клиентами помогает такая черта как надежность. Важно продемонстрировать всем, что вы надежны и заслуживаете их доверия ", - объясняют специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еда влияет на ощущение счастья

Первое правило, чтобы заслужить доверие - не перебивать человека. Умение слушать является важным для того, чтобы личность открылась и рассказала о своих мыслях и эмоциях.

Еще один принцип - задавать открытые вопросы, на которые не получится ответить "да" или "нет", или одним словом. Благодаря этому разговор разовьется, а не остановится на неудобном моменте.

Стоит также быть терпеливыми и последовательными. Невозможно за несколько минут или дней получить доверие людей. Также нужно придерживаться собственных обещаний.

Не судить - еще один совет. Важно уважать взгляды и мнения других, хотя они могут полностью отличаться от ваших. Ведь никто не доверяет тем, кто не умеет воспринимать спокойно чужую позицию.

Британские исследователи выявили, как чувствовать себя счастливым. По их совету, совсем не обязательно для счастья иметь много денег. Секрет в том, чтобы снизить ожидания от жизни и не разочаровываться, когда они не осуществляются. В то же время, их и не стоит слишком занижать, чтобы не чувствовать ненужность миру.