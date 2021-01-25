Как справиться с проблемами в семье после рождения ребенка

После рождения ребенка в молодой семье часто возникают проблемы. Фото: pixabay

Часто у молодой семьи начинается кризис в отношениях после рождения ребенка.

Пара переживает стресс, потому что кроме привычных дел добавились еще и детские хлопоты, пишет Huffington Post

"Стоит понять, что когда вы инвестируете в ваши отношения, вы инвестируете в свою семью и здоровье детей", - рассказала детская и семейная терапевт Шанна Донхаузер.

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По ее словам, отношения с партнером нужно держать среди приоритетных. Например, можно уделить внимание друг другу, когда ребенок спит или во время кормления. Кроме этого, можно писать друг другу веселые сообщения, которые будут поддерживать эту связь, пока вы не вместе.

"Не заменяйте интимные отношения ребенком, несмотря на гормональное состояние, потому что вы заслуживаете и нуждаетесь взрослой интимности", - отметила брачная и семейная врач-терапевт Кэри Каррол.

Нередко один из супругов рассчитывает продолжать заниматься своим хобби и работой после рождения ребенка и пренебрегает своими обязанностями заботы о ребенке. Психологи утверждают, чтобы разделить ответственность, должно быть желание и принятия.

Также острой проблемой является установление границ с родственниками.

"Для здоровых отношений важно, чтобы члены семьи были заинтересованы в том, что они должны выполнять только свою роль. А также знали, за какие границы они не могут перейти", - пояснила врач-терапевтка Аманда Кумминс.

Родители имеют своих любимцев среди детей. Исследования доказывают, что мамы больше тянутся к дочерям, а папы - сыновьям. Это значит, что родители не любят всех своих детей одинаково. В ходе опытов родителей спросили: кому из детей они дадут деньги, если нужно будет выбрать только одного ребенка. Мамы считали, что дочерям, а папы - сыновьям.