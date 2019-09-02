Как избавиться пятен от утюга - народные методы

Методов вывести пятна много - главное желание

Если после утюга появились пятна на одежде стоит воспользоваться уксусом, заваркой, молоком, лимонным соком или содой.

Уксус почти в каждом доме, поэтому можно растворить полстакана уксуса в литре воды для хлопчатобумажной ткани.

Можно взять моющее средство, втереть в проблемную зону и оставить минут на 15, после чего следует прополоснуть.

Чайная заварка подходит только для темных одежды.

Заварите черный крепкий чай, намочите в нем губку или щетку и тщательно обработайте блестящие участки, рассказывает gospodarochka.in.ua.

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Если хочется вывести содой можно потереть проблемные зоны и просто замочить вещь в содовом растворе непосредственно перед стиркой.

Одежда на несколько часов замачивается в кислом молоке, а после тщательно ополаскивается.

Безвозвратно удалить пятно в любом случае можно только при отсутствии повреждений ткани. Если кроме пятна утюг оставила прожженную участок, поможет только декоративное украшение поврежденного места, например, аппликация.