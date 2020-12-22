Исследование показало, могут ли родители иметь любимцев среди детей

 
Ексклюзивы
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
Просмотров: 5526
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 540
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 378
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2502
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2115
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 558
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1917
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 657
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 774
Фото
Все фото
4
14
4
3
10
&quot;Хорошо расти в семье&quot;: известные украинцы вспоминают детство
"Хорошо расти в семье": известные украинцы вспоминают детство
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Отдых на Марсе: Джамала растрогала сеть фотографиями детей
Отдых на Марсе: Джамала растрогала сеть фотографиями детей
Иван Иванцо впервые стал отцом в 67 лет
Иван Иванцо впервые стал отцом в 67 лет
&quot;Живот рос как на дрожжах&quot; - как родители четверни справляются с детьми
"Живот рос как на дрожжах" - как родители четверни справляются с детьми
Видео
Все видео
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
Просмотров: 5526
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 234
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1197
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1854
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 909
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
Просмотров: 252
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
вторник, 22 декабря 2020 23:46

Исследование показало, могут ли родители иметь любимцев среди детей

  Комментировать
Исследование показало, могут ли родители иметь любимцев среди детей
В устном интервью более 90% из них заявили, что не делают различий между своими детьми. Фото: pixabay

Родители имеют своих любимцев среди детей.

Исследования доказывают, что мамы больше тянутся к дочерям, а папы - сыновьям, сообщили в журнале Consumer Psychology.

Это значит, что родители не любят всех своих детей одинаково. В ходе опытов родителей спросили: кому из детей они дадут деньги, если нужно будет выбрать только одного ребенка. Мамы считали, что дочерям, а папы - сыновьям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые рассказали, как правильно похвалить ребенка

Эксперимент проводили 4 раза в США и Индии. Эти страны выбрали для того, чтобы учитывать религиозные и культурные различия наций.

В другом исследовании участникам дали лотерейный билет на розыгрыш школьных принадлежностей и родителям нужно было выбрать школьный рюкзак для мальчика или для девочки. Статистика показала, что матери выбирали билет с рюкзаком для девочки в 75% случаев, тогда как папы - для мальчика в 87% случаев.

Результаты были почти одинаковы, независимо от культуры или национальной принадлежности респондентов. Преимущества основываются на том, что родители, больше идентифицируют себя с детьми своего пола.

Поведение участников явно демонстрировало, что у них есть любимци. Но в устном интервью более 90% из них заявили, что не делают различий между своими детьми.

Американские ученые подтвердили теорию о том, что первенцы как минимум чаще имеют более высокий уровень образования, и на это есть очень прозаические причины. Ученые Университета Хьюстона воспользовались данными многолетнего исследования Project TALENT, проведенного на репрезентативной выборке 377 тисяч американских школьников в 1960 году и повторили через 50 лет после первоначальной оценки, пишут 24 Новини.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Исследование показало, могут ли родители иметь любимцев среди детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Изобрели необычную новогоднюю гирлянду

Львовскую оперу приняли в европейскую ассоциацию

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодовых деревьев в Украине

Изнасиловал, порезал и задушил: маньяк убил второклассницу

Ученый сделал мировое открытие случайно

Диктатора казнили вместе с женой

В неволе родилась первая горилла

Самое читаемое
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 14580
&quot;Ее разорвали бы живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее разорвали бы живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 13221
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 11871
40-летняя певица показала поклонникам грудь
40-летняя певица показала поклонникам грудь
4
 Просмотров: 7146
Расстреляли украинскую разведчицу
Расстреляли украинскую разведчицу
 1 Просмотров: 5760
Дети
"Хорошо расти в семье": известные украинцы вспоминают детство
"Хорошо расти в семье": известные украинцы вспоминают детство
4
 1 Просмотров: 432
9-летний американец стал самым успешным блоггером 2020 года. Его доход составляет $ 30 млн
9-летний американец стал самым успешным блоггером 2020 года. Его доход составляет $ 30 млн Просмотров: 369
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 11871
Пользуется 36 столовыми приборами: в шоу приняла участие 9-летняя конкурентка Ольги Фреймут
Пользуется 36 столовыми приборами: в шоу приняла участие 9-летняя конкурентка Ольги Фреймут Просмотров: 27
Фрирайтинг для освобождения чувств. Психолог реалити дала советы, как улучшить отношения с мамой
Фрирайтинг для освобождения чувств. Психолог реалити дала советы, как улучшить отношения с мамой
Больше всего комментируют
14
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Журналист Бутусов согласился бесплатно работать советником министра обороны
2
Витренко назначили и.о. министра энергетики - СМИ
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
Голосов: 80
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть