Исследование показало, могут ли родители иметь любимцев среди детей

В устном интервью более 90% из них заявили, что не делают различий между своими детьми. Фото: pixabay

Родители имеют своих любимцев среди детей.

Исследования доказывают, что мамы больше тянутся к дочерям, а папы - сыновьям, сообщили в журнале Consumer Psychology.

Это значит, что родители не любят всех своих детей одинаково. В ходе опытов родителей спросили: кому из детей они дадут деньги, если нужно будет выбрать только одного ребенка. Мамы считали, что дочерям, а папы - сыновьям.

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Эксперимент проводили 4 раза в США и Индии. Эти страны выбрали для того, чтобы учитывать религиозные и культурные различия наций.

В другом исследовании участникам дали лотерейный билет на розыгрыш школьных принадлежностей и родителям нужно было выбрать школьный рюкзак для мальчика или для девочки. Статистика показала, что матери выбирали билет с рюкзаком для девочки в 75% случаев, тогда как папы - для мальчика в 87% случаев.

Результаты были почти одинаковы, независимо от культуры или национальной принадлежности респондентов. Преимущества основываются на том, что родители, больше идентифицируют себя с детьми своего пола.

Поведение участников явно демонстрировало, что у них есть любимци. Но в устном интервью более 90% из них заявили, что не делают различий между своими детьми.

Американские ученые подтвердили теорию о том, что первенцы как минимум чаще имеют более высокий уровень образования, и на это есть очень прозаические причины. Ученые Университета Хьюстона воспользовались данными многолетнего исследования Project TALENT, проведенного на репрезентативной выборке 377 тисяч американских школьников в 1960 году и повторили через 50 лет после первоначальной оценки, пишут 24 Новини.