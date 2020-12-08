Умнее ли первенцы за следующих детей - результаты исследования

Результаты исследования показали, что первенцы действительно более образованные и интеллектуально развиты. Фото: pixabay

Американские ученые подтвердили теорию о том, что первенцы как минимум чаще имеют более высокий уровень образования, и на это есть очень прозаические причины.

Ученые Университета Хьюстона воспользовались данными многолетнего исследования Project TALENT, проведенного на репрезентативной выборке 377 тисяч американских школьников в 1960 году и повторили через 50 лет после первоначальной оценки, пишут 24 Новини.

Во время исследования анализировали влияние очередности рождения на выбор карьеры в определенной сфере, профессиональные заслуги и социальный статус. С помощью этой выборки ученые решили проверить две популярные психологические модели, связанные с очередностью рождения: поиска ниши и слияния.

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Модель поиска ниши предусматривает, что братья и сестры выбирают конкурентные стратегии. Первенцы стремятся занять более традиционную нишу в карьере и социальное поведение, поэтому они в основном ориентированы на достижения в учебе и работе, достаточно ответственные и уверены в себе. Более поздние дети предпочитают быть "мятежниками": легкие на подъем, более открыты и общительны. Модель слияния предполагает, что первенцы более образованные, потому что с каждым появлением нового ребенка интеллектуальная среда в семье размывается, оставляя более поздним детям меньше стимула для развития.

Результаты исследования показали, что первенцы действительно более образованные и интеллектуально развитые, что положительно сказывается на их карьерных достижениях. Ученые выяснили также, что первенцы чаще выбирают творческие карьеры, чем их младшие братья и сестры, и делают в ней больше успехов.

Очень важно, чтобы родители правильно хвалили своего ребенка во время воспитания. К такому выводу пришли психологи университета города Акрон в США и Амстердамского университета, сообщает Forgue.Чтобы правильно похвалить ребенка нужно акцентировать внимание не на личностных качествах, а на процессе достижения результата. Хвалить надо так, чтобы эти слова были скромными, правдивыми и сосредоточенными на процессах.