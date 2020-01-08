Что расскажет о вас ваш дом

Дом — это место, где мы чувствуем себя в безопасности. Фото: ua.depositphotos.com

Дом дает нам приют, и это его главная функция. Но дом — это еще и продолжение нашей личности. Внутреннее состояние человека и то, что находится внутри жилища, взаимосвязаны.

Родительский дом

Самое первое место нашего обитания — это материнское тело. Возможно, поэтому родительский дом ассоциируется с теплом и лаской матери, а мир, в который мы выходим из него, — с требовательным и энергичным отцом.

В раннем детстве, вмешиваясь в наши отношения с матерью, отец словно "отнимает" ее у нас, но тем самым дает нам возможность развиваться, становиться самостоятельными, взрослеть. Позже взрослый мир окончательно "выманивает" нас наружу. Но мы знаем, что можем вернуться домой, как в материнскую вселенную, где нам будет комфортно и спокойно.

Но на отношение к дому влияют неразрешенные конфликты детства, старые обиды и невысказанные желания. От того, как складывались отношения с матерью и отцом, зависит, будем ли мы считать этот дом своим или чужим.

Наше восприятие связано и с тем, как относились друг к другу родители, было ли для них важно сделать дом спокойным и комфортным, позволяли ли они нам в детстве иметь собственное пространство.

Если родители не запрещают маленькому ребенку создавать собственный дом, прятаться в сделанных из стульев и одеял "шалашах", если они с уважением относятся к подростку, не позволяя себе, например, входить к нему в комнату без стука, у детей формируется доверие к дому, особое ощущение безопасности и покоя. Став взрослыми, они будут по-прежнему чувствовать себя в родительском доме своими.

Откуда берутся домоседы

Фото: ua.depositphotos.com

Многие чувствуют себя спокойно только дома, отказываясь ночевать, иногда даже ужинать в гостях. Часто у таких людей в раннем детстве были нарушены отношения с матерью, им не хватало общения с ней. Если они не получили в тот момент поддержки и от отца, то впоследствии стремление уже взрослого человека почти все время проводить дома может быть связано не только с его желанием спрятаться от реальности, но и с потребностью вернуться к матери и все-таки найти у нее защиту.

Когда ребенок окружен любовью, обладает собственным пространством в родительском доме, у него постепенно возникает желание стать хозяином в собственном жилье. В таком доме уже взрослый человек живет с удовольствием: общается, читает, ест, думает. И с удовольствием, без страха за себя и за свой дом, уходит из него, зная, что всегда может вернуться.

Чем пахнет дома

Входя в чужую квартиру, мы немедленно ощущаем ее запах. Неважно, приятен он нам или нет, — наша первая реакция непроизвольна: "Это не мой дом". Так же мгновенно мы реагируем на родной запах своего дома.

Переезжая в новую квартиру или снимая дачу на лето, мы в первую очередь пытаемся избавиться от запахов, говорящих о жизни прежних хозяев: открываем окна, снимаем старые обои, моем стены, устанавливая ассоциативную связь нового места с внутренним образом нашего дома.

Устойчивый чужой запах вызывает безотчетную тревогу, беспокойство и может стать причиной бессонницы и непонятного раздражения. Чтобы почувствовать себя дома, надо наполнить пространство запахами, которые мы бессознательно связываем с ощущением счастья и покоя.

Стены как границы личного пространства

Фото: ua.depositphotos.com

Физические границы нашей индивидуальности — это в первую очередь оболочка нашего тела, а затем — стены дома. Они защищают нас, словно вторая кожа. В случае взлома или незаконного вторжения в квартиру жилище теряет защитную функцию, и мы ощущаем страх, недоумение, боль. Настоящий шок может возникнуть у того, кто воспринимает дом, в котором он живет, исключительно как свою крепость.

С точки зрения немецкого философа Мартина Хайдеггера, "быть, жить и думать" — это один и тот же процесс. Возможно, поэтому, ощущая угрозу своей психологической целостности, мы нередко болезненно реагируем не только на чужое вторжение, но и на шум на улице, потеки воды на потолке или попытку гостя переставить книгу с одной полки на другую.

В этот момент мы можем испытывать злость и даже ненависть, — и чувствовать себя беззащитными, как ребенок, чьи родители забрались в ящик стола и прочитали его личный дневник.

Где прячется бессознательное

Как и психика, наше жилище наполнено сознательным и бессознательным.

С бессознательным дома можно обращаться по-разному. Иногда его вычеркивают из жизни семьи: у идеальной хозяйки вещи находятся на виду, все под ее контролем, а старые вещи, фотографии и письма скорее всего выброшены. Этот пример иллюстрирует психоаналитическую метафору сознания, которое вытесняет в бессознательное все, что кажется ему ненужным, что мешает. Другая крайность — дом, который завален вещами и бумагами. Хозяин не контролирует жизнь в таком жилище, в нем правит бессознательное.

Фото: ua.depositphotos.com

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Зачем нам беспорядок

Наше отношение к порядку во многом зависит от того, как складывались отношения с гигиеной в возрасте от полутора до трех лет. Родители, приучавшие ребенка к горшку, могли быть строги или безразлично уступчивы — их поведение, по мнению Зигмунда Фрейда, влияет на формирование особенностей характера: одни из нас неопрятны, расточительны и покладисты, другие аккуратны, скупы и упрямы.

Но даже одержимый порядком человек может оставлять себе пространство для "грязи". Так, явный аккуратист может неосознанно накапливать на ночном столике газеты и журналы, словно пытаясь сохранить для себя маленький уголок свободы.

Также и привычка к беспорядку не обязательно означает, что человек любит грязь. "Захламленный дом — это своеобразный хаос, вечное движение, но одновременно и протест против любой формы контроля над нами. Человек словно заявляет: если я уберу свой дом, это пространство перестанет быть моим. Такое поведение скорее всего говорит о давних конфликтных отношениях с властной матерью.

Связь между нашим глубинным "Я" и жилищем была замечена задолго до появления психоанализа: греческий философ, живший во втором веке до нашей эры, утверждал, что дом, являющийся нам во сне, — образ нашего "Я". Нам может присниться дом без крыши, залитый солнцем, дом без окон или дверей, дом-лабиринт. Например, полуразрушенный дом может говорить о тяжелых переживаниях, потерях, а маленький бедный домик — о самоуничижении и обесценивании.