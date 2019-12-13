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понедельник, 16 декабря 2019 07:25

Впервые создали 3D-модель нервной системы

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Автор: Proceedings of the National Academy of Science .
  Биогибридная нервная ткань на стеклянном стержне
Биогибридная нервная ткань на стеклянном стержне

Американские исследователи создали живую биогибридную нервную ткань из стволовых клеток, чтобы разработать трехмерную модель нейронных сетей.

Для создания трехмерной модели нервной ткани ученые из университета Иллинойса в Урбана-Шампейне использовали гидрогели и фибрин - белок, составляющий основу тромбов при свертывании крови, сообщает Naked Science.

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Соответствующие материалы позволяют сформировать структуры миллиметрового и сантиметрового масштабов произвольной формы. Такая нервная система активируется под воздействием синего света.

Автор: Proceedings of the National Academy of Science .
  Различные структуры, созданные учеными из нервной ткани
Различные структуры, созданные учеными из нервной ткани

Такие структуры помогут ученым частично отказаться от экспериментов на животных и анализировать сложные формы поведения в головном мозге.

Стволовые клетки, также известные как штамм клетки - это первичные клетки, встречающиеся во всех многоклеточных организмах.

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