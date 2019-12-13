Впервые создали 3D-модель нервной системы

Американские исследователи создали живую биогибридную нервную ткань из стволовых клеток, чтобы разработать трехмерную модель нейронных сетей.
Для создания трехмерной модели нервной ткани ученые из университета Иллинойса в Урбана-Шампейне использовали гидрогели и фибрин - белок, составляющий основу тромбов при свертывании крови, сообщает Naked Science.
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Соответствующие материалы позволяют сформировать структуры миллиметрового и сантиметрового масштабов произвольной формы. Такая нервная система активируется под воздействием синего света.
Такие структуры помогут ученым частично отказаться от экспериментов на животных и анализировать сложные формы поведения в головном мозге.
Стволовые клетки, также известные как штамм клетки - это первичные клетки, встречающиеся во всех многоклеточных организмах.
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