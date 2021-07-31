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воскресенье, 01 августа 2021 00:55

Владельцы M1 MacBook Air жалуются на трещины в экранах

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Владельцы M1 MacBook Air жалуются на трещины в экранах
Фото: Pixabay

Владельцы ноутбуков MacBook, работающих с процессорами Apple M1 начали жаловаться на то, что на экранах устройств появляются трещины. Об этом информирует Laptop Magazine.

По словам пользователей, неисправности возникают при нормальном использовании устройств без каких-либо понятных причин.

Большое количество сообщений пользователей о возникновении трещин на экранах M1 MacBook Air можно найти на Reddit и форуме сообщества Apple. Судя по количеству сообщений, явление становится все более распространенным.

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Так, участник форума сообщества Apple с псевдонимом "laura8lx" разочарован в том, что его экран на MacBook якобы самоуничтожается. Он пишет, что оставил свой компьютер на столе на ночь, а утром увидел, что на экране появились две небольшие трещины.

Компания Apple планирует внедрить функцию распознавания лица практически во всю свою технику.

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