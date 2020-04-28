В Украине успешно испытали радар для обнаружения дронов

В Украине прошли испытания радара для обнаружения дронов. Фото: скриншот с видео

В Украине провели 2-дневные испытания мобильного смотрового 3D-радиолокатора 90К6Е производства КП "НПК "Искра".

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Радар полностью подтвердил заявленные тактико-технические характеристики по выявлению беспилотных летательных аппаратов на различных высотах и ​​максимальной дальности.

"После проведения заводских испытаний мы успешно завершили последний этап испытаний радара 90К6Е по способности определения малоразмерных целей с малой эффективной поверхностью рассеивания... У нас уже есть потенциальный заказчик из одной из стран Ближнего Востока, для которого способность обнаружения беспилотных летательных объектов является одним из основных требований. Станция также рассматривается в интересах Минобороны Украины, однако требует определенных изменений под нужды наших военных", - сообщил директор "Искры" Юрий Пащенко.

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По его словам, в испытаниях также приняли участие высокомобильная РЛС метрового диапазона радиоволн МР-1 и контрбатарейный радиолокационный комплекс 1Л220УК. Испытания данных радаров проводились по согласованной программе и дали полное подтверждение заявленных характеристик по определению БПЛА.

Принципиально новый 3D радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком 90К6Е представили осенью 2019 года на выставке "Оружие и безопасность". Он предназначен для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах, и ​​разработан для использования в зенитных ракетных войсках, подразделениях военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

На полигоне в Одесской области прошли успешные испытания украинской ракеты "Ольха-М".