Впечатляющие кадры: испытали украинскую ракету

На полигоне в Одесской обл. прошли испытания украинской ракеты "Ольха-М".
Сегодня ракета попала точно в цель с первого выстрела, сообщает пресс служба Генштаба ВСУ.
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"Ольха-М" - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу", - говорится в сообщении.
Сегодня 16 апреля Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую обл, проинспектировал учения подразделений десантно-штурмовой войск ВСУ.
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