В Украине появится первый музей с интерактивными экспонатами

В Киеве планируют открыть первый музей науки и техники с интерактивными экспонатами, к которым можно будет прикасаться.

Подобные музеи уже есть в Польше, Франции, США и других странах мира, передает Прямий.

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"Будет спрос на такие темы как физика, космос, агротехнологии и всего, что связано с живой природой", - говорит руководитель национального комплекса "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин.

Музей будет располагаться в первом павильоне Экспоцентра Украины. Позади него построят еще один павильон для вмещения всех экспонатов.

Сейчас инициаторы идеи ищут деньги на строительство музея, которое обойдется в 17 млн ​​евро.

"В консервативном подходе, когда его будут посещать не менее 500-600 тысяч человек в год, то есть это меньше, чем посещают аквапарки, а фактически будет посещать больше. Окупаемость проекта, в евро, менее шести лет", - объясняет Мушкин.

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Отмечается, что максимальная цена билета для взрослого будет стоить 180 гривен.

В киевском метро вечером 27 февраля неизвестные в масках восстановили выставку "Квантовый скачок Шевченко".