 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 2484
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1206
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 783
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
1 Просмотров: 1989
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1422
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 729
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 3159
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1575
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 540
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
3
7
5
11
11
В Украине появится первый музей с интерактивными экспонатами
В Украине появится первый музей с интерактивными экспонатами
Как выбрать для ребенка лучший лагерь - советы экспертов
Как выбрать для ребенка лучший лагерь - советы экспертов
&quot;Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп&quot; - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Прощай, Opportunity. В NASA смирились с потерей марсохода-рекордсмена
Прощай, Opportunity. В NASA смирились с потерей марсохода-рекордсмена
Создали уникальную библиотеку с фермой
Создали уникальную библиотеку с фермой
Видео
Все видео
В NASA заговорили о новой стратегии освоения Луны
В NASA заговорили о новой стратегии освоения Луны
Ребенок травмировался в школе: кто в ответе
Ребенок травмировался в школе: кто в ответе
Украина показала сверхсовременное оборудование военного назначения
Украина показала сверхсовременное оборудование военного назначения
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Гриневич рассказала, могут ли школьники учиться во вторую смену
Гриневич рассказала, могут ли школьники учиться во вторую смену
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1206
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1422
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1323
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4293
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2970
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 1368
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
четверг, 28 февраля 2019 13:47

В Украине появится первый музей с интерактивными экспонатами
3

  Комментировать

В Киеве планируют открыть первый музей науки и техники с интерактивными экспонатами, к которым можно будет прикасаться.

Подобные музеи уже есть в Польше, Франции, США и других странах мира, передает Прямий.

Центр науки «Коперник» основали в 2005 году в Варшаве. Там есть более 450 интерактивных экспонатов, с помощью которых посетители сами проводят эксперименты. Центр является крупнейшим учреждением в области научных экспериментов в Польше и одним из самых передовых в Европе.
Фото: фото из открытых источников
Городок науки и индустрии открыли в Париже 13 марта 1986 года. Является третьим по посещаемости музейным центром Парижа после Лувра и Центра Помпиду и пятым культурным учреждением Франции.
Эксплораториум в Сан-Франциско создали в 1969 году. Посетители музея могут узнать о строении Вселенной, месте нашей планеты в ней, а также о различных достижения человечества в деле познания окружающего мира.

"Будет спрос на такие темы как физика, космос, агротехнологии и всего, что связано с живой природой", - говорит руководитель национального комплекса "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин.

Музей будет располагаться в первом павильоне Экспоцентра Украины. Позади него построят еще один павильон для вмещения всех экспонатов.

Сейчас инициаторы идеи ищут деньги на строительство музея, которое обойдется в 17 млн ​​евро.

"В консервативном подходе, когда его будут посещать не менее 500-600 тысяч человек в год, то есть это меньше, чем посещают аквапарки, а фактически будет посещать больше. Окупаемость проекта, в евро, менее шести лет", - объясняет Мушкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевский музей вошел в список лучших в мире

Отмечается, что максимальная цена билета для взрослого будет стоить 180 гривен.

В киевском метро вечером 27 февраля неизвестные в масках восстановили выставку "Квантовый скачок Шевченко".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине появится первый музей с интерактивными экспонатами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Об открытии структуры ДНК ученые объявили в пабе

Тимошенко напомнили фотографию с российским послом

Самое больше яйцо снесла курица итальянской породы

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 28006
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции Просмотров: 22977
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 17037
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 2 Просмотров: 14221
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
8
 Просмотров: 9948
Наука+Образование
4 вещи, которые отличают украинский вуз от американского
4 вещи, которые отличают украинский вуз от американского
5
 Просмотров: 342
Как заработать на эссе за границей: чек-лист для студентов
Как заработать на эссе за границей: чек-лист для студентов Просмотров: 72
В NASA хотят исследовать Месяц вместе с украинцами
В NASA хотят исследовать Месяц вместе с украинцами Просмотров: 63
Создали истребитель для войн будущего
Создали истребитель для войн будущего Просмотров: 2007
Рождение ребенка не всегда делает родителей счастливыми
Рождение ребенка не всегда делает родителей счастливыми Просмотров: 342
Больше всего комментируют
14
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
9
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
6
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России
4
Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины
3
"Крыму нужно дать автономию" - депутат Европарламента
Голосов: 3345
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua