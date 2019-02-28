Это очень пугающе: неизвестные в масках Гоголя восстановили скандальную выставку

В киевском метро вечером 27 февраля неизвестные в масках восстановили выставку "Квантовый скачок Шевченко".

10 постеров повесили, как и было, на станции Тараса Шевченко, сообщило Hromadske.ua.

Из них 7 - авторства художника Александра Грехова, а еще 3 - новые образы Тараса Григорьевича, которые нарисовали и выложили публично пользователи соцсетей.

Уже утром 28 февраля выставку демонтировали.

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10 февраля на станции Тараса Шевченко открылась выставка "Квантовый скачок Шевченко" художника Александра Грехова. Ее устроили Национальный музей Шевченко и киевский метрополитен. Шевченко изобразили в образе Спайдермена, Дарта Вейдера, Терминатора,Уильяма Волласа из фильма "Храброе сердце", ученого Альберта Эйнштейна и других.

Через неделю винницкий националист Юрий Хорт порезал ножом картины прямо на глазах у пассажирив. Он возмущался выставкой, называл ее псевдоискусством и надругательством над поэтом. Выставку закрыли досрочно. Грехов подал в полицию по ст. 194 УКУ ( "Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), а Хорт - по ст. 161 УКУ:" Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", в частности "Умышленные действия, направленные на... унижение национальной чести и достоинства". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.