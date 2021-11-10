В сети рассекретили новый дизайн iPhone 14

Флагманы от компании Apple в 2022 году будут иметь обновленный дизайн.

В сеть попали рендеры iPhone 14 Pro, пишет Mydrivers.

Изображения опубликовал дизайнер Вакар Хан, который ранее неоднократно изображал точные рендеры флагманов других компаний", - говорится в сообщении.

Флагман будет иметь обновленный более тонкий блок камеры. Новый дизайн также отличается уменьшенными симметричными рамками и отсутствующим вырезом на который регулярно жаловались пользователи смартфонов Apple. На его месте расположили фронтальную камеру и разговорный динамик.

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В конце июня Apple открыла официальное представительство в Украине. Теперь американская корпорация будет самостоятельно заниматься ввозом и растаможкой всех своих устройств. В ближайшее время компания также откроет фирменную розничную сеть. Также есть вероятность появления ранее недоступных в Украине сервисов компании.

В аэропорту "Борисполь" 9 октября приземлилась первая официальная партия продукции Apple. Компания привезла более 8 тыс. смартфонов iPhone 13 общей стоимостью более $7,5 млн.