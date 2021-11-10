В сети рассекретили новый дизайн iPhone 14

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
Просмотров: 1827
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Просмотров: 5355
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 981
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3528
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 801
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5580
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2871
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3276
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10368
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1719
Фото
Все фото
3
4
5
4
9
Пользователи iPhone теперь могут копировать текст с фотографий
Пользователи iPhone теперь могут копировать текст с фотографий
&quot;АвтоКрАЗ&quot; изготовил геолокационный прицеп для управления беспилотными грузовиками
"АвтоКрАЗ" изготовил геолокационный прицеп для управления беспилотными грузовиками
На заводе Kia людей заменили роботы
На заводе Kia людей заменили роботы
Будущее наступило: электросамолет впервые поднялся в воздух - видео
Будущее наступило: электросамолет впервые поднялся в воздух - видео
Apple представила iPhone 13, новые iPad и Apple Watch: цены и фото
Apple представила iPhone 13, новые iPad и Apple Watch: цены и фото
Видео
Все видео
В сети рассекретили новый дизайн iPhone 14
В сети рассекретили новый дизайн iPhone 14
Microsoft представила складной смартфон с двойным экраном
Microsoft представила складной смартфон с двойным экраном
Презентація Apple: онлайн трансляція
Презентація Apple: онлайн трансляція
В космос запустили первый украинский спутник
В космос запустили первый украинский спутник
Украинский спутник полетел в космос
Украинский спутник полетел в космос
Интервью
1/5
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1611
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9225
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1017
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1170
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 7002
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 ноября 2021
Просмотров: 639
Задовбали
– Задовбали вже! – каже мені й одночасно кудись у космос перукарка Люба. Цікавлюся, що сталося. Чую: "Та цей клятий ковід…" ...
среда, 10 ноября 2021 15:24

В сети рассекретили новый дизайн iPhone 14

  Комментировать

Флагманы от компании Apple в 2022 году будут иметь обновленный дизайн.

В сеть попали рендеры iPhone 14 Pro, пишет Mydrivers.

Изображения опубликовал дизайнер Вакар Хан, который ранее неоднократно изображал точные рендеры флагманов других компаний", - говорится в сообщении.

Автор: news.mydrivers.com
  Компьютерная визуализация iPhone 14 Pro
Компьютерная визуализация iPhone 14 Pro

Флагман будет иметь обновленный более тонкий блок камеры. Новый дизайн также отличается уменьшенными симметричными рамками и отсутствующим вырезом на который регулярно жаловались пользователи смартфонов Apple. На его месте расположили фронтальную камеру и разговорный динамик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple представила iPhone 13, новые iPad и Apple Watch: цены и фото

В конце июня Apple открыла официальное представительство в Украине. Теперь американская корпорация будет самостоятельно заниматься ввозом и растаможкой всех своих устройств. В ближайшее время компания также откроет фирменную розничную сеть. Также есть вероятность появления ранее недоступных в Украине сервисов компании.

В аэропорту "Борисполь" 9 октября приземлилась первая официальная партия продукции Apple. Компания привезла более 8 тыс. смартфонов iPhone 13 общей стоимостью более $7,5 млн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В сети рассекретили новый дизайн iPhone 14». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
ноября

Полководец начал управлять Левобережной Украиной

Самое читаемое
Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: &quot;Какая-то непропорциональная&quot;
Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: "Какая-то непропорциональная"
10
 Просмотров: 9819
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ Просмотров: 9684
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
 1 Просмотров: 7020
&quot;Такую сц*куху выплодила&quot;: в аптеке Запорожья произошел &quot;масочный&quot; скандал
"Такую сц*куху выплодила": в аптеке Запорожья произошел "масочный" скандал
 Просмотров: 6444
В Киеве прощались с экс-нардепом Звягильским. Пришли Ахметов, Кличко и Бойко
В Киеве прощались с экс-нардепом Звягильским. Пришли Ахметов, Кличко и Бойко
14
 1 Просмотров: 6318
Техника
NASA отложило полет астронавтов на Луну
NASA отложило полет астронавтов на Луну Просмотров: 279
iPhone в Канаде несвоевременно перешли на зимнее время
iPhone в Канаде несвоевременно перешли на зимнее время Просмотров: 126
Сильные и слабые стороны нового флагмана в линейке iPhone
Сильные и слабые стороны нового флагмана в линейке iPhone
Xiaomi начинает выпуск собственных электрокаров
Xiaomi начинает выпуск собственных электрокаров Просмотров: 189
Apple презентовала новинки
Apple презентовала новинки Просмотров: 234
Больше всего комментируют
8
"Я не понимаю, что происходит" - украинский Олимпийский чемпион не считает Россию агрессором
6
Президент Зеленский не будет писать радиодиктант
4
Рейтинг "Слуги народа" продолжает падение - опрос
3
Ни при каких обстоятельствах не буду шутить жестко о Зеленском - пародист "Квартала"
1
Не про політику
Голосов: 1678
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть