Apple представила iPhone 13, новые iPad и Apple Watch: цены и фото

Американская компания Apple провела 14 сентября первую осеннюю презентацию новых гаджетов. Генеральный директор компании Тим Кук представил флагманскую линейку из четырех iPhone, новые iPad и умные часы.

Цена на iPhone 13 начинается от $799. Его будут выпускать в пяти новых цветах, в частности ярко-розовом. Экранный вырез уменьшили на 20% благодаря модернизации системы Face ID. Компания также изменила расположение камер.

Презентовали модель iPhone 13 Mini, цена на которую стартует от $699, а также iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Все варианты смартфонов появятся в продаже 24 сентября. Предзаказ станет доступным с 17 сентября. Стоить iPhone 13 Pro будет от $ 999, а Pro Max - от $1 099.

Фото: Apple

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У смартфонов будет 128 Гб памяти, также доступными будут версии на 256 Гб и 512 Гб. На рынке появится и версия Pro Max с одним терабайтом памяти. Все оснастили последним процессором A15 и новым OLED-дисплеем, что стал на 20% ярче. Вырез на верхней панели тоже уменьшили на 20%.

В новых моделях также увеличили емкость аккумулятора. Теперь смартфон от одного заряда работает на 1,5 ч. дольше, чем iPhone 12. Базовые модели iPhone 13 и 13 mini получили новую камеру с увеличенной матрицей и оптической стабилизацией на уровне сенсора. Сверхширокоугольная камера тоже получила улучшение - она стала снимать быстрее и теперь улавливает больше света, что позволяет качественно работать при плохом освещении.

Apple обновила и свои планшеты iPad. Самая доступная модель - New iPad получила чип A13 Bionic и новую широкоугольную камеру, которая позволит использовать технологию Center Stage. Новый iPad будет работать под управлением iPadOS 15, будет совместим с Apple Pencil первого поколения и получит гигабитный адаптер LTE. Стоимость - от $329.

Наибольшее обновление получил iPad mini. Его экран увеличили до 8,3 дюйма, устройство тоже будет иметь чип А13 Bionic. Планшет получил новый дизайн, который подражает флагманским моделям смартфонов и последним iPad. Также планшет будет иметь USB-C, что позволит передавать данные до 10 раз быстрее. Для идентификации пользователя будет использоваться Touch ID, который уже устанавливается в iPad Air. Адаптер для мобильного интернета в iPad mini теперь будет поддерживать стандарт 5G. Цена - от $499.

Apple также представила седьмое поколение умных часов Apple Watch Series 7. Хотя дизайн и размеры устройства не изменились, разработчикам удалось увеличить полезную площадь экрана. Это позволило отображать на 50% больше текста, чем на дисплее часов шестого поколения. Также экран будет меняться теперь в зависимости от угла наклона руки. Apple заявила, что Watch Series 7 получили более прочный корпус и стекло, а заряжаться будут на треть быстрее. У Apple Watch появилось пять новых цветов, а также новые ремешки от Nike и Hermes. Часы будут стоить $399 и поступят в продажу в конце осени.

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На второй пресс-конференции в октябре корпорация представит новое поколение MacBook Pro и Mac mini. Новые компьютеры будут построены на базе однокристальной системы Apple M1X собственной разработки. В конце июня Apple открыла официальное представительство в Украине. Теперь американская корпорация будет самостоятельно заниматься ввозом и растаможкой всех своих устройств. В ближайшее время компания также откроет фирменную розничную сеть. Также есть вероятность появления ранее недоступных в Украине сервисов компании.