Соучредитель Apple открыл собственную космическую компанию

Privateer Space создали, чтобы космос стал безопасным и доступным для человечества". Фото: Reuters

Соучредитель компании Apple Стив Возняк объявил о создании собственной космической компании Privateer Space.

Компания не будет похожа на другие, заявил он в Twitter. Возняк основал новый проект вместе с американским инженером и генеральным директором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом.

"Вместе мы далеко пойдем. Космос — не перегоны. Это не конкуренция или игра. Мы не один человек, одна компания или нация. Мы — единая планета. Мы — исследователи. Мы должны работать вместе, чтобы следующему поколению было лучше. Чтобы космос был безопасным и доступным", - говорится в видео на официальной странице новой коллаборации.

Новая компания подробно расскажет о грядущих планах на конференции Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies 14-17 сентября.

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Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin миллиардер Джефф Безос подал в суд на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Причиной стало решение NASA передать контракт на строительство лунного модуля компании SpaceX Илона Маска. 11 июля британский миллиардер и владелец Virgin Galactic 70-летний Ричард Брэнсон слетал в космос. Корабль во время первого туристического суборбитального полета достиг границы с космосом и приземлился на космодроме "Америка" в США. Своим полетом Брэнсон опередил Безоса. Virgin Galactic конкурирует с Blue Origin в сфере космического туризма.