Безос будет судиться с NASA из-за Маска

NASA сообщило, что текущий бюджет не позволяет выбрать обе компании. Фото: Reuters

Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin миллиардер Джефф Безос подает в суд на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Причиной стало решение NASA передать контракт на строительство лунного модуля компании SpaceX Илона Маска, пишет ВВС. Компания Безоса обвиняет NASA в "незаконной и ненадлежащей оценке" ее предложений во время проведения тендера.

"Мы убеждены, что проблемы, выявленные в этой закупке, и ее результаты должны быть решены для восстановления справедливости, создания конкуренции и обеспечения возвращения Америки на Луну", - заявили в Blue Origin.

Безос считает заключенное соглашение по доставке людей на Луну между NASA и SpaceX несправедливым. Руководитель Blue Origin заявил, что в агентстве согласовывали стоимость контракта со SpaceX, а обсуждений с другими компаниями не было.

Во время заключения договора NASA сообщило, что текущий бюджет не позволяет выбрать обе компании, ведь конгресс выделил только $850 млн из предполагаемых $3,3 млрд для реализации проекта.

Ответ на судебный иск должен поступить до 12 октября. SpaceX пока не комментирует ситуацию.

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Безос предложил руководителю NASA Биллу Нельсону покрыть до $2 млрд расходов в обмен на контракт по производству лунного модуля. Blue Origin откликнулась на срочный призыв NASA разработать посадочный модуль, создала национальную команду для проектирования, строительства и эксплуатации системы полета. Команда разработала безопасную и эффективную конструкцию, которая сможет обеспечить высадку человека в 2024 году для постоянной миссии на Луне. Безос предложил NASA возместить часть дефицита бюджета. Компания готова отказаться от получения платежей в этом году и в течение двух следующих лет.