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понедельник, 21 декабря 2020 10:30

В самую длинную ночь года люди смогут увидеть уникальное космическое явление

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В самую длинную ночь года люди смогут увидеть уникальное космическое явление
Сегодня Юпитер и Сатурн сойдутся максимально близко. Фото: ukrinform.ua

Ночью 21 декабря впервые за 400 лет 5-я и 6-я планеты Солнечной системы - Юпитер и Сатурн - сойдутся максимально близко. Сближение продлится 5 дней.

Его смогут увидеть практически все жители Земли ночью. Заметить можно даже без оборудования на юго-западе неба, хотя телескоп позволит разглядеть явление более ярко. Лучшее зрелище будет видно на экваторе, сообщает издание National Geographic.

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Последний раз Юпитер и Сатурн выстроились так близко друг к другу в 1623 году, и настолько хорошо видимым явление было почти 800 лет назад, в 1226-м. Следующее похоже слияния планет состоится в 2080 году, а также в 2400-м.

21 декабря украинцев ждут самая длинная ночь и самый короткий день в году. Именно День зимнего солнцестояния считается началом астрономической зимы в Северном полушарии. Зимнее солнцестояние происходит каждый год, когда Солнце достигает наибольшего южного склонения - 23,4°.

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