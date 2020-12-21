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понедельник, 21 декабря 2020 09:29

Самый короткий день в году. Когда состоится зимнее солнцестояние

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21 декабря украинцев ждут самая длинная ночь и самый короткий день в году. Именно День зимнего солнцестояния считается началом астрономической зимы в Северном полушарии. Зимнее солнцестояние происходит каждый год, когда Солнце достигает наибольшего южного склонения - 23,4°.

В 2020 году зимнее солнцестояние состоится 21 декабря в 12:02 по киевскому времени. Солнце взойдет в 07:56, а зайдет через 8 ч., в 15:56. А уже завтра продолжительность светового дня будет постепенно увеличиваться, а ночи станут короче.

В разных культурах это событие расценивалось как естественное возрождение. У славян праздник называли Коляда, а у немецких народов - Йоль.

К сегодняшней дате Google приурочил новый дудл.

Автор: Google
 

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В самую длинную ночь года с 21 на 22 декабря состоится 2-й декабрьский метеоритный дождь. Поток Урсиды создается остатками кометы Туттля, которую нашли 1790 года. Звездопад Урсиды будет хорошо виден со стороны созвездия Малой Медведицы. Рекомендуют поехать как можно дальше от городских огней, найти удобное место и подождать, пока глаза привыкнут к темноте.

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Дата
21
декабря

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