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пятница, 27 июля 2018 10:15

В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
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Фото: ТСН

Китайский производитель кукол WMDOLL запустил производство секс игрушек с искусственным интеллектом.

Стоимость одной куклы - от $ 1,5 тыс. До $ 7,5 тыс. Уже продали 20 секс-игрушек. 80% продаж - иностранные клиенты, пишет ТСН.

Куклы могут двигать руками, телом, глазами и поддерживать разговор. С помощью искусственного интеллекта куклы отвечают на вопросы. Игрушка подключается к базе данных Baidu и использует словарь.

"Мы не ожидаем, что наши куклы с искусственным интеллектом будут похожи на людей. Мы просто делаем продукцию для взрослых. Впоследствии добавим более передовые технологии. Например, сделаем конечности более естественными", - говорит менеджер с продукцией WMDOLL Лю Дин.

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За дополнительную плату клиенты могут персонализировать своих кукол. Можно выбрать варианты внешности. В частности - рост, прическу и цвет глаз.

К примеру, в Париже заработал бордель с секс-куклами. Клиентам предлагают 4 силиконовые модели на выбор. Куклы имеют разный цвет волос и "фигуру".

Компания RealBotix разработала секс-игрушку, которая может шутить и планировать дела на выходные. Разработчики компании говорят, что робот "Генри" имеет рост 1 м 82 см и пенис длиной 22 см с подвижной кожей. По желанию размер техно-гениталий можно менять.

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