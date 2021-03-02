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вторник, 02 марта 2021 12:12

В периодической таблице появились новые элементы

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В периодической таблице появились новые элементы
В периодической таблице появились новые элементы фото: vseosvita.ua

2 марта 2017 года элементы Moscovium, Tennessine и Oganesson официально добавили в периодическую таблицу на конференции в Москве.

Международный союз теоретической и прикладной химии официально добавил номера 115, 117 и 118 в периодическую таблицу элементов. Новые элементы получили официальные названия Moscovium, Tennessine и Oganesson.

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За 5 месяцев до этого провели голосование, в котором общественность могла предложить названия для новых элементов. Публика была оригинальна, предлагая варианты названий в честь известных певцов. Например, "lemmium" в честь покойного фронтмена Motorhead. Однако окончательные названия определили более дипломатично.

Oganesson получил название в честь ученого Юрия Оганесяна. Moscovium и Tennessine названные в честь государства и штата соответственно.

1 марта 1869 года Менделеев представил 1-й вариант периодической таблицы элементов. Особенность Периодического закона среди других фундаментальных законов заключается в том, что он не выражен в виде математического уравнения, а его графическим выражением является разработанная Менделеевым периодическая система элементов.

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Дата
02
марта

В периодической таблице появились новые элементы

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