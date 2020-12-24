В 2020-м зафиксировали рекордный спрос на IT-образование в Украине

15% из всех желающих вступили на профессии, связанные с IT-направлением. Фото: pixabay

В 2020 году абитуриенты подали 138 тыс. заявок на обучение IT-специальностей.

Это количество стало рекордным. По крайней мере это на 20% больше, чем 2 года назад, сообщает пресс-служба компании GlobalLogic.

15% из всех желающих вступили на профессии, связанные с IT-направлением.

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Больше всего таких абитуриентов вступило в Киевскую политехнику. Туда подали заявки почти 20 тыс. абитуриентов. КНУ им. Тараса Шевченко, НАУ, ХНУРЭ, НТУ "Харьковский политехнический институт", ЛНУ им. Ивана Франко и НУ "Львовская политехника" получили от 4,5 тыс. IT-заявок каждый.

Каждый год популярность IT-направления в украинских университетах увеличивается на 10%.

"Эта тенденция актуальна для всей Украины. Учитывая, что IT рынок растет на 20-30 процентов в год, совместные инициативы сферы образования и IT индустрии необходимы, чтобы соответствовать запросу отрасли на кадры", - написали в сообщении компании.

В октябре IT-отрасль из-за нехватки специалистов могла недополучить более $12 млн экспортных поступлений. О таких результатах исследования GlobalLogic сообщает "Экономическая правда". По сравнению с прошлым кварталом спрос на специалистов в ІТ вырос на 50%, а за последние 5 лет количество открытых позиций растет приблизительно на 30% ежегодно.