Украина теряет миллионы из-за дефицита IT-специалистов - исследование

По сравнению с прошлым кварталом спрос на специалистов в ІТ вырос на 50%. Фото: unsplash

В октябре IT-отрасль из-за нехватки специалистов могла недополучить более $12 млн экспортных поступлений.

О таких результатах исследования GlobalLogic сообщает "Экономическая правда".

По сравнению с прошлым кварталом спрос на специалистов в ІТ вырос на 50%, а за последние 5 лет количество открытых позиций растет приблизительно на 30% ежегодно. Зато рынок находится в дефиците, ведь в это время количество специалистов растет лишь на 18% ежегодно.

Отмечается, что на большинство открытых позиций ищут Middle и Senior-специалистов - 37% и 33% соответственно. То есть рынок требует специалистов с опытом работы 2-5 лет. Для специалистов с опытом до года доступно только 17% вакансий.

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Основными направлениями в исследовании определяют Python, QA Automation & Manual, JavaScript, Java, NET, C/C++ и DevOps.

Самый высокий спрос сосредоточен в Киеве, а именно половина общих вакансий. Еще 27% позиций - во Львове, 21% - в Харькове.

В компании объясняют, что причиной дефицита является, в частности необходимость системного обучения и непростой процесс поиска инженерных талантов. На 1 позицию необходимо рассмотреть не менее 9 кандидатов. Внутреннее обучение специалистов требует больших инвестиций для развития hard и soft skills.

За январь-сентябрь 2020 года экспорт украинских товаров в Евросоюз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 16,3%, до $13,06 млрд.