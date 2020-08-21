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пятница, 21 августа 2020 11:43

Утечка воздуха на МКС - есть ли угроза для астронавтов и как будут делать ремонт

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Утечка воздуха на МКС - есть ли угроза для астронавтов и как будут делать ремонт
В управлении подтвердили, что утечка есть в допустимых пределах и пока не угрожает экипажу. Фото: pixabay

Небольшую утечку воздуха обнаружили на Международной космической станции.

Опасность инцидента оценило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает The Verge.

В управлении подтвердили, что утечка есть в допустимых пределах и пока не угрожает экипажу.

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Разрабатывают план определения источника утечки, а также его изоляции и возможного ремонта. Для этого на станции люки всех отсеков задрали на 3 дня, а специалисты изучат уровни давления воздуха.

Американские астронавты перешли в русский сектор на время ремонтных работ с 21 по 23 августа. Работы по локализации утечки американцы и россияне ведут совместно. Проверка не грозит специалистам на станции. На время проведения американский астронавт Крис Кэссиди будет находиться в российском модуле "Звезда".
Одной из возможных причин утечки называют попадания метеорита или фрагмента космического мусора. Также рассматриваются другие версии.

Астероид 2020 QG пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли 16 августа. Это заметили астрономы из обсерватории Zwicky Transient Facility. Траектория его полета была ближайшей к нашей планете. Новый рекорд составляет 2950 км.

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