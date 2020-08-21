Утечка воздуха на МКС - есть ли угроза для астронавтов и как будут делать ремонт

В управлении подтвердили, что утечка есть в допустимых пределах и пока не угрожает экипажу. Фото: pixabay

Небольшую утечку воздуха обнаружили на Международной космической станции.

Опасность инцидента оценило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает The Verge.

В управлении подтвердили, что утечка есть в допустимых пределах и пока не угрожает экипажу.

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Разрабатывают план определения источника утечки, а также его изоляции и возможного ремонта. Для этого на станции люки всех отсеков задрали на 3 дня, а специалисты изучат уровни давления воздуха.

Американские астронавты перешли в русский сектор на время ремонтных работ с 21 по 23 августа. Работы по локализации утечки американцы и россияне ведут совместно. Проверка не грозит специалистам на станции. На время проведения американский астронавт Крис Кэссиди будет находиться в российском модуле "Звезда".

Одной из возможных причин утечки называют попадания метеорита или фрагмента космического мусора. Также рассматриваются другие версии.

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