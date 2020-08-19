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среда, 19 августа 2020 11:32

Астероид пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли

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Астероид пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли
Астероид пролетел вблизи Земли 16 августа, траектория его полета была ближайшей к нашей планете. Фото: Pixabay

Астероид 2020 QG пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли.

Это заметили астрономы из обсерватории Zwicky Transient Facility, сообщает портал New Atlas.

Астероид пролетел вблизи Земли 16 августа, траектория его полета была ближайшей к нашей планете. Новый рекорд составляет всего 2950 км.

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Предыдущий рекорд зафиксировали девять лет назад, когда неподалеку Земли пролетел астероид 2011 CQ1. Тогда расстояние было почти вдвое больше, чем у 2020 QG. Астрономы говорят, что если бы 2020 QG и задел Землю, то последствия были бы незаметными, ведь его размер всего от 3 до 6 м.

NASA отправит робота на астероид "16 Психея". Этот космический объект состоит из ценных металлов, общая стоимость которых превышает экономику всей Земли. Большинство астероидов состоит из камней и льда. Но ядро ​​этого содержит железную руду, никель и золото. Стоимость всех ресурсов составляет $10 тыс. квадриллионов.

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