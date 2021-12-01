Украинский спутник подготовили к запуску в космос

Фото: Володимир Тафтай/Facebook

Украинский спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" прошел все испытания.

Он готов к отправке в космос, передает "Мілітарний".

Спутник создали в КБ "Южное" в Днепре. Его отправят в США, сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай. Спутник запустят со стартовой площадки на мысе Канаверал. Его будет выводить в космос ракета Falcon-9. Запуск "Сечь-2-30" на орбиту Земли был назначен на 10 января 2022 года.

Спутник будет мониторить использование земель, растительности, лесных и водных ресурсов и ликвидацию последствий стихийных бедствий.

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"При этом спутник позволит и получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей", - добавил Тафтай.

Американское космическое агентство NASA переносит планы высадки астронавтов на Луне как минимум на 2025-й. На задержку оказал влияние судебный процесс, связанный с правомерностью передачи контракта компании SpaceX на создание месячного посадочного модуля.