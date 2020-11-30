Украинские ИТ-разработчики технологий для онлайн-кинотеатра поедут в Кремниевую долину за опытом

Фото: SWEET.TV

29 ноября судьи крупнейшего в Европе IT-чемпионата DEV Challenge определили победителей в направлении Cinema Tech, которые поедут на обучение в Кремниевой долины.

Семнадцатый турнир длился два с половиной месяца и проходил в три этапа. Финал состоялся 28 и 29 ноября. Об этом рассказали корреспонденту Gazeta.ua вчера на пресс-конференции, проходившей в онлайн-формате.

Чемпионат проводит компания по внедрению инноваций We_Challenge. На этот раз по инициативе национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV и поддержке Министерства цифровой трансформации Украины в рамках DEV Challenge появилось новое направление по развитию технологий Cinema Tech для стримингових платформ.

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Одна из главных целей направления - создание решений, которые помогут популяризировать украинский и украиноязычный контент.

"Поскольку сейчас украинском приходится ограничивать пребывание в общественных местах, возник бум спроса на качественный онлайн-контент. Новая действительность требует технологий, которые помогут совместить виртуальные развлечения с реальностью. По данным наших исследований, 63% украинцев ищут украиноязычный и украинский контент. Также мы узнали, что 58% украинцев хотят смотреть этот контент на украинских онлайн-платформах. Поэтому, мы инициировали направление CinemaTech, инвестируем в IT-индустрию и фокусируемся на ее развития. Таким образом SWEET.TV объединяет сотрудничество с IT-сферой с созданием качественного украинского контента, чтобы давать людям то, что им нужно ", - говорит Александр Резунов, директор национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV.

Победители направления Cinema Tech получат поездку в Кремниевую долину от компании SWEET.TV. Организацию и визовую поддержку берет на себя компания We_Challenge. В течение семи дней украинские разработчики посетят лекции в университетах Berkeley и Stanford и встретятся со своими коллегами, которые работают в офисах Facebook, Google, Amazon, Twitter и новых топовых стартапах.

Разработчиками, которые поедут в Кремниевую долину, стали:

Дарья Полищук, которая победила в номинации Product Design (UX). Она предложила решение, которое помогает зрителю интереснее проводить время на стриминговой платформе с помощью добавления социальной составляющей.

Дмитрий Бойчук, который занял первое место в номинации App design (UI) в категории hard. Он создал лучшее решение нового визуального стиля для мобильного приложения онлайн-кинотеатра, которое будет удобным для просмотра контента как на Smart TV, так и прямо на телефоне.

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В общем, в IT-чемпионате приняло участие более тысячи специалистов из 11 стран и 89 населенных пунктов. В финал вышло около 150 участников.

"За гендерным составом среди участников было 31 процентов женщин и 69 процентов мужчин. И что интересно, многие женщины на этом чемпионате победили в различных категориях. Например, все три призовых места в номинации Product Design (UX) заняли девушки ", - рассказывает Евгения Беспалова, соучредитель и стратег компании по внедрению инноваций We_Challenge.

Судьи чемпионата, среди которых многие специалисты, работают в топовых украинских и мировых компаниях (Facebook, Tinder, Grammarly и др.), Сообщили, что украинские разработчики предложили много интересных профессиональных решений, которые помогут улучшить работу онлайн-кинотеатра.

"В этот раз при поддержке нашего министерства впервые в Украине прошли соревнования в категории Cinema Tech. - сказал Александр Борняков, заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития IT. - Они показали, что мы имеем огромный потенциал для развития собственной стриминоговой платформы высокого уровня, которая позволит украинским зрителям стать постоянными ценителями качественного национального контента ".

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Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV инициировал проведение серии IT-мероприятий для разработки новых решений, которые популяризируют национальный контент: кино, ТВ-программы, сериалы, дубляж.