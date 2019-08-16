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пятница, 16 августа 2019 15:48

Украинка попала в рейтинг инноваторов "35 до 35"

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Украинка попала в рейтинг инноваторов &quot;35 до 35&quot;
Украинка Ольга Дудченко попала в рейтинг инноваторов "35 до 35" Фото: MIT Technology Review

34-летняя Ольга Дудченко создала способ быстрого определения последовательности генома.

Украинка вошла в рейтинг инноваторов по версии журнала MIT Technology Review Массачусетского технологического института.

Ученая использует Hi-C-метод для определения организации хромосом в клетке. В сочетании с другими ее алгоритмами это упрощает сборку геномов. Сначала его разработали для изучения того, как складываются хромосомы. Целью было показать, какие фрагменты ДНК находятся физически близко друг к другу.

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Несмотря на то, что современные аппараты работают очень быстро и считывают ДНК арахиса, баклажана или броненосца за два дня, они выдают миллиарда неорганизованных фрагментов кода ДНК. Ольга Дудченко помогла объединить эти фрагменты в правильном порядке, чтобы выявить фактический геном значительно быстрее и дешевле.

В конце 2018 Дудченко вместе с коллегами представила "ДНК-зоопарк". В нем последовательности хромосом для гепарда, красной панды, бразильского дикобраза и других 50 видов животных.

С 1999 года MIT Technology Review ежегодно публикует рейтинг инноваторов "35 до 35". Это перечень ученых до 35 лет, внесших значительный вклад в науку. Это могут быть представители разных сфер, начиная с биологии и заканчивая компьютерными науками.

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