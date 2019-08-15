Ученые смогут выбирать пол будущего ребенка

Соотношение появления самца или самки составляет 50% на 50% Фото: hyser.com.ua

Исследователи из Университета Хиросимы в Японии научились выбирать пол потомства животных при искусственном оплодотворении. Провели эксперименты на мышах, которые привели к успешным результатам.

Исследователям удалось воздействовать на клетки таким образом, чтобы активность проявлял только один из типов сперматозоидов - "мужской" или "женский", пишет ТСН.

В клетках млекопитающих есть два типа хромосом: X и Y. У самок все клетки, вместе с половыми, содержат только Х-хромосомы, а у самцов все клетки, кроме половых, имеют хромосомы обоих типов. Сперматозоиды могут содержать только один из типов хромосом.

Если яйцеклетка содержит только X-хромосомы и она будет оплодотворена сперматозоидом первого типа, то клетки плода будут содержать ХХ хромосомы. Ребенок будет женского пола. Если оплодотворить яйцеклетку сперматозоидом второго типа, то это вызовет появление потомства мужского пола, с хромосомами XY.

Клетки обоих типов производятся в равных долях. Соотношение появления самца или самки составляет 50% на 50%.

Биологи разработали химическое вещество, которое может снизить двигательную активность сперматозоидов с Х-хромосомами. Она никоим образом не влияет на их жизнеспособность и способность к оплодотворению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уникальная беременность: женщина с пересаженной маткой родила ребенка

При искусственном оплодотворении ученые получили возможность выбирать "быстрые" или "медленные" сперматозоиды. Использование спермы "быстрого" типа в 90% случаев приводило к рождению самцов, а в 81% случаев использования спермы с "медленными" клетками приводило к рождению самок.

Для того, чтобы запланировать пол ребенка необходимо соблюдать диету, метода "восстановление" крови и подсознательно думать о желанную ребенка. Специальная диета заключается в том, что для рождения мальчика в рационе должна преобладать пища богата ионами калия и натрия: мясо, персики. Для девочки - продукты богатые ионами кальция и магния - молочные продукты, зелень.