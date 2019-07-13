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Как загадать пол нерожденного ребенка

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Как загадать пол нерожденного ребенка
До изобретения УЗИ диагностики пол ребенка всегда был сюрпризом для родителей, его узнавали только по факту рождения

Для того, чтобы запланировать пол ребенка необходимо соблюдать диету, метода "восстановление" крови и подсознательно думать о желанную ребенка.

Специальная диета заключается в том, что для рождения мальчика в рационе должна преобладать пища богата ионами калия и натрия: мясо, персики. Для девочки - продукты богатые ионами кальция и магния - молочные продукты, зелень.

Начинать нужно с начала менструального цикла и до начала зачатия.

Метод "обновления" крови заключается в цикличному обновления крови родителей в зависимости от даты рождения. Мужчина цикл обновления крови длится 4 года, женский - 3. Чья кровь моложе, и пол ребенка и будет, рассказывает 4mama.ua.

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Метод программирования пола ребенка по теории Шеттлз-Рорвика основан на планировании даты зачатия в соответствии с датой овуляции. Ученые определили что сперматозоиды, несущие мужскую Y-хромосому, движутся быстрее, чем те, что несут женскую Х-хромосому, поэтому достигают яйцеклетки первыми.

Выяснив точный день наступления овуляции можно спланировать пол ребенка. Если половой акт произошел за несколько дней до овуляции - девочка, точно в день овуляции - мальчик.

В научных кругах эти методы считают научно неподтвержденным и сомнительным. Так известный украинский акушер-гинеколог Наталья Лелюх утверждает, что единственный способ "запрограммировать пол" ребенка - зачатие в условиях генетической лаборатории.

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