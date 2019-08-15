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пятница, 16 августа 2019 03:28

Создали механический хвост престарелых

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Создали механический хвост престарелых
Хвост помогает поддерживать равновесие. Фото: Reuters

В Японии создали механический хвост, который помогает поддерживать равновесие.

Устройство Dubbed Arque копирует хвост гепарда, который позволяет сохранять равновесие во время бега и лазанья по деревьям, сообщает Reuters.

Хвост работает на сжатом воздухе. Он может двигаться в восьми направлениях.

К массовому производству устройство еще не готово. Сейчас команда работает над улучшением его гибкости.

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"Хвост сохраняет баланс, как маятник. Когда человек наклоняет тело в одну сторону, хвост движется в противоположную", - отметил один из разработчиков Юничи Набэсима.

Ученые из Северо-Восточного университета в Китае создали искусственную светочувствительную кожу. Она способна работать за счет энергии колебаний - при ходьбе или при моргании глазами, а также непосредственно подключаться к головному мозгу.

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