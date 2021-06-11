Ученые создали устройство, которому помогает сохранять работоспособность человека больше 24 часов

Метод называется неинвазивная электрическая нейромодуляция. Фото: Pixabay

Американские исследователи создали портативное устройство, которое стимулирует мозговую деятельность и снимает усталость у тех, длительное время находится без сна. Согласно релизу, приведенному в журнале Communications Biology, гаджет пропускает электрический ток к блуждающему нерву посредством кожи шеи.

Метод называется неинвазивная электрическая нейромодуляция. Его уже применяют и в последнее время методика набирает все большей популярности, благодаря своей эффективности.

Этим занялись эксперты из Исследовательской лаборатории ВВС США под руководством Линдси Макинтайр и выяснили, что блуждающий нерв передает сигналы между мозгом, пищеварительной системой и несколькими ключевыми органами. Таким образом определяется настроение человека.

Кроме этого, исследователи рассказали, что 40 военнослужащих ВВС США, не спавшие в течение 34 часов, воспользовались прибором и показали лучшие результаты, нежели те, кто получал плацебо-импульсы. Им удалось поддержать бдительность в течение 19 часов.

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