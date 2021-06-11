Стареть медленнее реально: шесть конкретных шагов

Уменьшить темпы старения можно, дотримуцючись определенных правил. Фото: pixabay

Человеку невозможно стать снова молодым, но можно замедлить процесс старения.

Шесть простых правил помогут продлить молодость, рассказала нутрициолог Лора Филиппова в Instagram.

Их следует внедрять в жизнь тем, кому за 30-50 лет.

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Первое правило - физическая активность. Мозг человека тратит много усилий на координацию движений. Чтобы сохранить его здоровую когнитивную функцию, нужно больше двигаться. Стоит также уделять внимание мелкой моторике рук - любое творческое ручное хобби пойдет на пользу.

Соблюдать правила питания - еще одна причина. Должна быть гипокалорийнисть рациона. 40-летним следует съедать меньше калорий, чем они употребляли 20 лет назад. Надо делать перераспределение белка и больше получать его из растительной пищи. Также уменьшить сахар и соль в рационе.

Третье правило - нормализация сна. Если он плохой, то и организм будет плохо восстанавливаться.

Стоит отказаться от вредных привычек: бросить курить и серьезно снизить употребление алкоголя.

Лекарства и добавки следует пить при необходимости, когда есть проблемы.

Заболевания, которые возникают из-за возраста, надо контролировать, проверять и выявлять на ранних этапах.

Замедлить старение кожи, например, поможет красный болгарский перец. Он содержит много аминокислот, витаминов и микроэлементов, которые влияют на синтез коллагена в организме. Если его есть регулярно, то можно укрепить и волосы.