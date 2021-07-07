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среда, 07 июля 2021 11:06

Ученые сделали сенсационное открытие о женском здоровье

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Ученые сделали сенсационное открытие о женском здоровье
Репродуктивный возраст женщин в США увеличился. Фото: pixabay.com

У современных женщин увеличивается средний репродуктивный возраст. Продолжительность репродуктивной жизни в США уже выросла с 35 до 37,1 года.

А вот средний возраст наступления месячных у девочек уменьшился с 13,5 до 12,7 лет. Со временем это повлияет на будущие рекомендации по планированию семьи, пишет Senford.

"Репродуктивный период начинается с первой менструацией и заканчивается с наступлением менопаузы. При этом продолжительность репродуктивной жизни у женщин может сильно отличаться, что вполне нормально. У кого-то менопауза наступает раньше, у кого-то позже. На эти этапы жизни влияют многие факторы: генетика, этническое происхождение и даже питание. Если вы в целом здоровые, это влияет на вашу фертильность или способность поддерживать репродуктивное здоровье", – отмечают специалисты.

Ученые в США проанализировали тенденции изменения возраста при естественной менопаузе и продолжительность этого периода за последние 60 лет. Оказалось, что средний возраст наступления менопаузы вырос с 48,4 до 49,9 года.

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Украинки все чаще откладывают время материнства. Преимущественно рожают в 28 лет, поскольку учатся в вузах, стремятся удержаться на хорошей работе или заработать на жилье. Хотят путешествовать и попробовать себя в разных сферах. 13% женщин в Украине становятся матерями после 40 лет. Этому способствует развитие медицинских технологий.

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07
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