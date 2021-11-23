Ученые сделали из попкорна экологичный утеплитель для домов

Попкорн является растительной, экологически безопасной и устойчивой альтернативой продуктам из нефти. Фото: uni-goettingen.de

Немецкие ученые из Геттингенского университета научились создавать строительные теплоизоляционные плиты из гранулированного попкорна.

Они оказались более устойчивыми и экологически чистыми, нежели аналоги на нефтяной основе, говорится в релизе на сайте университета.

"90% материалов, которые сейчас используют для утепления зданий, изготавливаются из пластмасс или минеральных волокон, что не поддаются биологическому разложению", - утверждают ученые.

Гранулированный попкорн похож на полистирол, который используют для изготовления огромного количества различных пластиковых изделий. Он такой же легкий, но не имеет недостатков синтетического материала.

"Новый процесс позволяет рентабельно производить теплоизоляционные плиты в промышленных масштабах. Это гарантирует, что природные изоляционные материалы больше не будут лишь нишевыми продуктами", - объясняет руководитель исследовательской группы профессор Алиреза Харазіпур.

Попкорн является растительной, экологически безопасной и устойчивой альтернативой продуктам из нефти, которая может стать природным сырьем для утепления. Продукция из попкорна обладает водоотталкивающими свойствами, что, по мнению ученых, открывает еще больше возможностей для длительного и практического применения.

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На Лабрадоре обнаружили бактерии, способные разлагать разливы нефти, мазута и дизельного топлива. Ученые из канадского университета Калгари обнаружили микроорганизмы, перерабатывающие углеводороды за несколько недель. Они могут существовать в сильно загрязненных водах.