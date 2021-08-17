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вторник, 17 августа 2021 09:54

Обнаружили организмы, которые едят нефть

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Обнаружили организмы, которые едят нефть
Некоторые бактерии на полуострове Лабрадор способны перерабатывать углеводороды всего за несколько недель. Фото: Reuters

На Лабрадоре обнаружили бактерии, способные разлагать разливы нефти, мазута и дизельного топлива.

Ученые из канадского университета Калгари обнаружили микроорганизмы, перерабатывающие углеводороды за несколько недель. Они могут существовать в сильно загрязненных водах, пишет Applied and Environmental Microbiology.

"Разложение углеводородов можно ускорить, если добавить в воду соединения азота и фосфора. Испытывали это в максимально приближенной к арктической температуре воде", - говорится в публикации.

Скорость разложения углеводородов существенно снижалась, когда концентрация нефти или дизельного топлива в воде приближалась к 1%. Пока ученые не советуют использовать организмы для очистки во время разливов нефти. Их свойства необходимо тщательно изучить.

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Проблема разливов нефти становится все актуальнее, поскольку на очистку водоемов после них уходит от нескольких месяцев до лет. Такие экологические катастрофы сильно вредят местным морским животным и растениям.

20 апреля 2010-го в результате взрыва и пожара на буровой установке Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 80 км от берегов США погибли 11 человек. Это спровоцировало крупнейший морской разлив нефти в истории Америки, он нанес ущерб экономике региона. Особенно рыболовству, туризму и дикой природе.

В октябре прошлого года у берегов Камчатки в России произошла похожая экологическая катастрофа. На берег выбросило тысячи морских животных. Их спешно убрали местные власти.

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