Обнаружили организмы, которые едят нефть

Некоторые бактерии на полуострове Лабрадор способны перерабатывать углеводороды всего за несколько недель. Фото: Reuters

На Лабрадоре обнаружили бактерии, способные разлагать разливы нефти, мазута и дизельного топлива.

Ученые из канадского университета Калгари обнаружили микроорганизмы, перерабатывающие углеводороды за несколько недель. Они могут существовать в сильно загрязненных водах, пишет Applied and Environmental Microbiology.

"Разложение углеводородов можно ускорить, если добавить в воду соединения азота и фосфора. Испытывали это в максимально приближенной к арктической температуре воде", - говорится в публикации.

Скорость разложения углеводородов существенно снижалась, когда концентрация нефти или дизельного топлива в воде приближалась к 1%. Пока ученые не советуют использовать организмы для очистки во время разливов нефти. Их свойства необходимо тщательно изучить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В леднике нашли неизвестные вирусы: им может быть 15 тыс. лет

Проблема разливов нефти становится все актуальнее, поскольку на очистку водоемов после них уходит от нескольких месяцев до лет. Такие экологические катастрофы сильно вредят местным морским животным и растениям. 20 апреля 2010-го в результате взрыва и пожара на буровой установке Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 80 км от берегов США погибли 11 человек. Это спровоцировало крупнейший морской разлив нефти в истории Америки, он нанес ущерб экономике региона. Особенно рыболовству, туризму и дикой природе. В октябре прошлого года у берегов Камчатки в России произошла похожая экологическая катастрофа. На берег выбросило тысячи морских животных. Их спешно убрали местные власти.