В леднике нашли неизвестные вирусы: им может быть 15 тыс. лет

В тибетском леднике нашли неизвестные вирусы. Фото: Shutterstock

В Тибете в леднике Гулия ученые нашли неизвестные ранее вирусы. Их возраст может быть более 15 тыс. лет.

Об этом написал журнал Microbiome.

На высоте более 6,7 тыс. м над уровнем моря микробиологи взяли образцы породы. Они обнаружили 33 вируса, 28 из них неизвестные современной науке.

Четыре известные вирусы относятся к семейству бактериофагов, которые заражают бактерии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус мог выйти из лаборатории. Эту версию исключать еще рано - ВОЗ

Остальные 28 вирусов не изучены и различаются между собой. Ученые пришли к выводу, что они способны заражать клетки в условиях низких температур. Ранее эти вирусы находились в почве и растениях, предполагают ученые. Среди людей и животных они не распространены.

В вирусологии изучения ледников - достаточно новое направление. Оно появилось из-за изменения климата и таяния ледников - это может высвобождать новые неизвестные ранее вирусы и бактерии, что несет чрезвычайную угрозу человечеству.

Китай не будет следовать плану Всемирной организации здравоохранения во время второго этапа расследования о происхождении пандемии коронавируса. ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми регистрировали первые случаи заражения Covid-19, за что Китай обвинил организацию в "политическом позерстве".