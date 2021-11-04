Китайские ученые научились делать из промышленных выбросов корм для свиней

Китай сможет производить 10 млн т синтетического белка. Фото: pixabay.com

Китайские ученые разработали технологию, которая способна превращать промышленные выбросы в корм для животных.

Это позволит Китаю снизить зависимость от импорта сырья, пишет Time.

"Технология включает синтез промышленных выбросов, содержащих углекислый газ, азот и монооксид углерода, в белки. Для этого используют бактерию Clostridium autoethanogenum, с помощью которой также производят этанол", - говорится в публикации.

Китайские ученые заявили, что смогли получить синтетический белок, что может уменьшить необходимость импорта и поможет бороться с загрязнением воздуха. КНР обладает крупнейшим поголовьем свиней в мире, но из-за нехватки сельскохозяйственных угодий вынуждена закупать большинство сырья для корма из-за рубежа. Больше всего Китай закупает у Бразилии, Аргентины и США.

Теперь Китай сможет производить 10 млн т синтетического белка, что эквивалентно 28 млн т импортируемой сои.

По состоянию на 2019 год Китай ответственен за 27% выбросов парниковых газов в мире. Пять компаний в Китае, что выращивают всего 48,6 млн свиней, (лишь десятая часть всех свиней страны) произвели 14 млн т углекислого газа.

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На Лабрадоре обнаружили бактерии, способные разлагать разливы нефти, мазута и дизельного топлива. Ученые из канадского университета Калгари обнаружили микроорганизмы, перерабатывающие углеводороды за несколько недель. Они могут существовать в сильно загрязненных водах.