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суббота, 20 февраля 2021 23:26

Ученые подняли в воздух предмет с помощью света

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Ученые подняли в воздух предмет с помощью света

Исследователям из Пенсильванского университета удалось поднять в воздух две небольшие майларовые пластины и управлять их движением только с помощью света.

Об этом сообщает портал Wired. Во время эксперимента исследователи разместили тонкие пластины над покрытием из светодиодов, энергия которых нагрела нижнюю часть майлара, двигала частицы воздуха под пластиком и отталкивала пластины от стола.

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Ученые активировали лампочки и зафиксировали, что майларовые пластины начали подниматься. Более того, при передвижении светового луча они перемещались над покрытием. Благодаря этому эксперименту исследователи надеются разработать систему полета с помощью технологии зависания на свете.

Ученым из Европы и США удалось поговорить с людьми в момент, когда те спали.

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