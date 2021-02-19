Ученые нашли способ поговорить с людьми, когда те спят

Когда люди проснулись, то некоторые из них помнили, как проходил эксперимент. Фото: pixabay

Ученым из Европы и США удалось поговорить с людьми в момент, когда те спали.

Они смогли задать вопросы, когда люди были в состоянии осознанного сна, в котором человек может управлять его содержанием, сообщает Current Biology

В этот момент находится между фазой быстрого сна и бодрствования. На такой сон способны люди, которые спят за специальной техникой, или имеют определенные особенности психики.

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В эксперименте ученых приняли участие 36 людей. Им прикрепили электроды к голове, щек и области под глазами для того, чтобы зарегистрировать наступления фазы быстрого сна.

Ученые говорили людям команды, а те выполняли их мимикой или движениями глаз. Например, попросили 19-летнего парня отнять от 8 цифру 6. Он ответил 2, дважды двигая глазами слева направо.

Однако, почти в 60% случаев наладить контакт не удалось. В 20% - ответы добровольцев были неправильными или неразборчивыми. Четкую и достоверную двустороннюю коммуникацию удалось наладить с 18% участников.

Когда люди проснулись, то некоторые из них помнили, как проходил эксперимент. По их словам, вопросы звучали будто закадровый голос. При этом они не всегда называли именно те команды, которые им действительно давали.

Постоянный отдых после обеда помогает поддерживать ментальное здоровье человека. Ученые в Китае проверили режим сна 2214 здоровых людей, которым больше 60 лет. 1534 лица регулярно имели послеобеденный отдых от 5 мин. до 2 ч., а 680 человек такого не практиковали. Согласно выводам исследования, короткий сон во 2-йполовине дня ассоциируется с лучшей информированностью о месте нахождения, вербальной плавностью и рабочей памятью.