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вторник, 26 января 2021 12:05

Сон после обеда улучшает здоровье - ученые

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Сон после обеда улучшает здоровье - ученые
Сон после обеда положительно влияет на ментальное здоровье. Фото: pixabay

Постоянный отдых после обеда помогает поддерживать ментальное здоровье человека.

Ученые в Китае проверили режим сна 2214 здоровых людей, которым больше 60 лет, сообщает Sky News.

1534 лица регулярно имели послеобеденный отдых от 5 минут до 2 часов, а 680 человек такого не практиковали. Согласно выводам исследования, короткий сон во второй половине дня ассоциируется с лучшей информированностью о месте нахождения, вербальной плавностью и рабочей памятью.

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"В дополнение к уменьшению сонливости, сиеста в середине дня предоставляет ряд преимуществ, таких как консолидация памяти, подготовка к дальнейшему обучению и стимулирования эмоциональной стабильности, но эти эффекты наблюдались не у всех случаях", - сообщили исследователи.

В то же время до сих пор неясно, послеобеденный короткий отдых может предотвратить деменцию и снижение когнитивных способностей у пожилых людей.

"Необходимо более масштабное исследование, которое рассматривает ряд факторов, связанных со сном, а не только сиестой, чтобы составить четкую картину о связи между деменцией и сном в течение всего периода", - отметила профессор из британского центра, занимающегося исследованиями болезни Альцгеймера, Сара Имарисио.

Наиболее эмоциональные и гиперасоциативние сны, как показывает исследование, снятся к концу ночи. В опытах о том, как меняются наши сновидения, в соответствии с фазой сна, приняли участие 68 добровольцев.

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