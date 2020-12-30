Почему в конце ночи чаще всего люди видят сны

Медленная фаза консолидирует память, а быстрый сон способен регулировать эмоции и стимулировать творчество. Фото: pixabay

Наиболее эмоциональные и гиперасоциативние сны, как показывает исследование, снятся к концу ночи.

В опытах о том, как меняются наши сновидения, в соответствии с фазой сна, приняли участие 68 добровольцев, пишут 24 Новини.

Медленная фаза консолидирует память, а быстрый сон способен регулировать эмоции и стимулировать творчество. Эксперимент длился 2 дня и добровольцы просыпались 4 раза в течение ночи и записывали на диктофон то, что им приснилось в течение 2-х часов сна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топ-5 напитков для крепкого сна

Каждый из участников записал 5 целостных снов за 8 пробуждений.

На следующее утро участники эксперимента прослушали свои записи и заполнили специальную форму с конкретными вопросами по содержанию и эмоциональному наполнению услышанного. Проанализировав это, пришли к выводу, что сны, которые возникали посреди ночи были более реалистичными и касались работы, учебы и рутинных процессов. Сны во время глубокой ночи и под утро, показывали их мечты, переживания и стремления, при этом, все это происходило в метафорической и даже причудливой форме.

Если исследовать это подробнее, то можно установить, как фазы сна влияют на когнитивные навыки и творческий потенциал человека. Если эксперименты продолжатся - через некоторое время мы сможем понимать, в какое время лучше всего просыпаться для эффективного запоминания или креативной работы.

Не секрет, что полноценный сон обновляет организм и помогает провести продуктивно день. На такой отдых стоит выделять 7-9 часов в день. Ученые же рассказали, что дадут человеку дополнительные 29 минут сна. Это ключ к улучшению повседневной благосостояния и производительности.