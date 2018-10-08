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понедельник, 08 октября 2018 09:18

Ученые объяснили, почему космический корабль будет изучать звезды в "спящем" режиме

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Ученые объяснили, почему космический корабль будет изучать звезды в &quot;спящем&quot; режиме
В рамках 19-й кампании продолжительностью более 27 дней, Kepler наблюдал за более чем 30 000 звезд и галактик в созвездии Водолея

На космическом телескопе Kepler почти не осталось топлива. Его перевели в "спящий" режим, чтобы попытаться в последний раз передать на Землю данные. Если топливо останется после загрузки данных, Kepler начнет новую кампанию по поиску экзопланет.

По прогнозам ученых, остатки топлива могут гарантировать, что последние данные могут быть отправлены ученым 10 октября через Deep Space Network NASA, пишет Science Alert.

По словам исследователей, сложно определить количество остаточного топлива на борту космического корабля.

У телескопа появились проблемы с точным позиционированием. Это означает, что запасы топлива почти исчерпаны.

На Земле или в любом другом месте с достаточной гравитацией измерение топлива простое. В космосе же воздушный пузырь внутри резервуара вытесняет топливо. Этот метод эффективен при поставке топлива, но не для измерения его количества.

"По мере того, как топливо потребляется, пузырь расширяется, чтобы занимать больше места и поддерживать уровень давления. Давление контролируется и используется, как индикатор того, сколько топлива остается", - пояснили в NASA.

В рамках 19 кампании продолжительностью более 27 дней Kepler наблюдал за более чем 30 тыс. звезд и галактик в созвездии Водолея, в том числе по десяткам известных и предполагаемых экзопланет.

После того, как Kepler завершит свою работу, искать экзопланеты будет космический телескоп TESS.

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Запуск Kepler состоялся 6 марта 2009-го в 22:49 по времени Восточного побережья США. Основная программа была рассчитана на 3,5 года. 12 мая 2013-го орбитальная обсерватория потеряла ориентацию в пространстве, бортовой компьютер перешел в безопасный режим. Точная ориентация аппарата стала невозможна, но анализ данных продлится еще несколько лет.

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