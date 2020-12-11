Ученые назвали животных, которые могут подхватить коронавирус

Ученые изучили десять видов животных. Фото: pixabay

Наиболее уязвимыми к вирусу SARS-CoV-2 есть люди, хорьки и в меньшей степени кошки, циветты и собаки.

Утки, крысы, мыши, свиньи и куры имеют более низкую восприимчивость к инфекции или совсем не чувствительны к ней по сравнению с людьми, сообщили ученые из Центра геномной регуляции (CRG) в Барселоне, передает "Новое время".

"Знание того, какие животные восприимчивы к SARS-CoV-2, помогает нам предотвратить появление резервуаров, из которых коронавирус может появиться повторно в более поздний срок. Наши результаты дают ключ к разгадке того, почему норки, которые тесно связаны с хорьками, заражаются этой болезнью, которая, вероятно, усиливается их плотными условиями жизни и тесным контактом с рабочими. Хотя мы также обнаруживаем потенциальную восприимчивость к заражению кошек, они не сосуществуют с людьми в тех же условиях, что и другие животные, что может объяснить, почему до сих пор нет известных случаев заражения людей их домашними животными ", - говорит Луис Серрано, профессор исследований ICREA, директор CRG и старший автор исследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В стране уничтожат тысячи норок с коронавирусом

Ученые изучили десять видов. В пяти из них - людей, кошек, хорьков, циветты и собак - зарегистрированы случаи заражения SARS-CoV-2. Сообщений об инфекциях в других пяти видов - мышей, крыс, свиней, кур и уток - нет. Исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы проверить, как коронавирус использует свои белки-шипы, которые выступают с поверхности вируса, для проникновения в клетки различных животных. Основной точкой входа на поверхность клетки является рецептор ACE2, который связывается с белком-спайкой с помощью механизма блокировки и ключа. Существует множество различных вариантов ACE2 в человеческих популяциях и у разных видов. Варианты рецептора ACE2 у людей, за которыми следуют хорьки, кошки, собаки и циветты, имеют самую высокую энергию связывания с вирусным белком, в то время как мыши, крысы, курицы и утки имеют низкую энергию связывания. Они также обнаружили, что различные человеческие варианты ACE2 показали различия в стабильности и связывании с спаечным белком - чувствительность, которого может лежать в основе того, почему некоторые люди страдают от тяжелых симптомов.

"Мы обнаружили мутации в S-протеине, которые резко снижают способность SARS-CoV-2 проникать в клетку, защищая хозяина от заражения коронавируса. Сейчас мы конструируем мини-белки из человеческого белка ACE2, чтобы "отвлечь" внимание вируса от проникновения в клетки и заблокировать инфекцию. Если возникнут новые мутации вирусного шипового белка, мы могли бы разработать новые варианты, чтобы блокировать их ", - говорит Хавьер Дельгадо, исследователь CRG и первый автор исследования.

Авторы работы отметили, что "понимание инфекционности SARS-CoV-2 у разных видов может лучше информировать о мерах общественного здравоохранения, помогая сократить контакты человека с другими восприимчивыми животными и избежать потенциального продолжения пандемии".

В зоопарке Барселоны, Испания, на Covid-19 заболели 4 льва. Симптомы заметил смотритель, сообщил Daily Mail. Коронавирус обнаружили у троих 16-летних львиц и 4-летнего самца