В зоопарке на Covid-19 заболели львы

Львы болеют на коронавирус. Фото: crosti.ru

В зоопарке Барселоны, Испания, на Covid-19 заболели 4 льва.

Симптомы заметил смотритель, сообщил Daily Mail.

Коронавирус обнаружили у троих 16-летних львиц и 4-летнего самца

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Собаки обнаруживают коронавирус раньше, чем тесты

Животным сделали ПЦР-тесты, которые оказались положительными. С другими жителями зоопарка львы не контактировали.

На коронавирус заболели еще 2 работника зоопарка.

"Симптомы напоминают легкий грипп. Им дали противовоспалительные средства и поместили под наблюдение. На лекарства животные хорошо реагируют", - прокомментировали в зоопарке.

Франция впервые обнаружила присутствие коронавируса на норковой ферме в Eure-et-Loir.