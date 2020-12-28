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Ученые нашли способ снизить уровень авиационных отходов

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Ученые нашли способ снизить уровень авиационных отходов
Новую методику удалось разработать исследователям Оксфордского университета. Фото: pixabay

Ученым удалось превратить СО2 на реактивное топливо.

Благодаря этому увеличиваются шансы на использование самолетов с нулевым уровнем отходов, сообщает Engadget.

Новую методику удалось разработать исследователям Оксфордского университета. Она дает возможность изменить процесс сгорания топлива благодаря органическому сжиганию. Во время эксперимента ученые нагрели смесь лимонной кислоты, водорода и железо-марганцево-калиевого катализатора. Это позволило превратить CO2 в жидкое топливо, которым можно заправить реактивный самолет.

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Таким образом недорогой в своем исполнении, простой и из обычных материалов. Это дешевле, чем превращение водорода и воды на горючее.

Сделать такой эксперимент смогли только в лаборатории. Добыли несколько граммов горючего. Для одного полета необходимо иметь больше материалов, а для достижения нулевого уровня выбросов системы сбора и преобразования диоксида углерода на реактивное топливо должны работать на "чистой" энергии.

Специалисты решают эти вопросы с промышленными партнерами и не видят больших научных препятствий. Предложенный метод преобразования - один из вариантов для авиакомпаний осуществить переход на экологические самолеты, когда они будут готовы, и сохранить те транспортные средства, которыми они уже владеют.

В период с ноября 2019 года по ноябрь 2020-го в Украине подешевели все виды моторного топлива, кроме сжиженного газа. Цена на него выросла на 9,8%, до 12,81 грн/л.

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Дата
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