В Украине подешевели все виды топлива, кроме одного

Цена газа выросла на 9,8%, до 12,81 грн/л. Фото: pexels.com

В период с ноября 2019 года по ноябрь 2020-го в Украине подешевели все виды моторного топлива, кроме сжиженного газа. Цена на него выросла на 9,8%, до 12,81 грн/л.

В ноябре текущего года цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 23,12 грн/л. Это на 15,9% меньше, чем в ноябре прошлого года. Бензин А-95 стоил 24,27 грн/л, что на 15,2% меньше прошлогоднего показателя, передает "Укринформ".

Стоимость дизельного топлива составляла 23,33 грн/л, то есть на 16,3% дешевле. А вот сжиженный газ в годовом измерении подорожал на 9,8%, до 12,81 грн/л.

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За ноябрь 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 1,3% по сравнению с октябрем. С начала года инфляция составила 4,1%.