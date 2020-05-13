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среда, 13 мая 2020 10:38

Ученые нашли "родственника" SARS-CoV-2 в дикой природе

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Ученые нашли &quot;родственника&quot; SARS-CoV-2 в дикой природе
Аналог вируса SARS-CoV-2 нашли у летучих мышей вида Rhinolophus malayanus. Фото: web-zoopark.ru

Ученые опубликовали отчет, в котором доказывают природное происхождение пандемического коронавируса. Аминокислотная структура в белке SARS-CoV-2, сцепляющаяся с рецептором АСЕ2, считалась характерной особенностью патогена, но ее нашли в другом вирусе.

Об этом говорится в результатах исследования международной группы ученых, материалы которого опубликованы в научном журнале Current Biology, сообщает Лига.net.

Уникальную, как раньше считали, особенность SARS-CoV-2 (SC2) обнаружили у другого коронавируса - RmYN02. Его недавно открыли у рукокрылых вида Rhinolophus malayanus. Это еще одно доказательство, что патоген, который вызвал пандемию, не создали в лаборатории, он - одна из многих инфекций, природными резервуарами которых являются рукокрылые, панголины или другие животные.

Китайские и австралийские специалисты с мая по октябрь 2019 года отобрали 302 пробы 227 особей летучих мышей в районе Менгли южной провинции Юньнань, Китай.

После масштабных исследований геномов вирусов выяснилось, что в масштабе полного генома RmYN02 на 93,3% идентичен SC2, а в гене 1ab, кодирующем белок, эти два вируса идентичны на 97,2%.

"Аналогично SARS-CoV-2 RmYN02 характеризовался введением нескольких аминокислот в месте стыка S1 и S2 субъединиц белка шипа (S). Это дает веские доказательства того, что подобные события вставки могут происходить естественным путем в бетакоронавирусах животных. События такого рода - ожидаемый компонент эволюции вируса", - говорится в итоговом отчете.

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Хотя этот "близкий родственник" SARS-CoV-2 вряд ли сможет нести такую ​​же угрозу заражения для человека, однако это говорит о том, что такие аминокислотные вставки возникли в результате независимых эволюционных событий.

Еще одним наиболее тесно связанным с SC2 вирусом является RaTG13, найденный у Rhinolophus affinis в Юньнане в 2013-м: он имел 96,1% идентичности нуклеотидов и 92,9% идентичности в гене S-белка. Оба вида рукокрылых - Rhinolophus malayanus и Rhinolophus affinis - широко распространены в Юго-Западном Китае и Юго-Восточной Азии.

Несколько новых коронавирусов, родственных SC2, были также обнаружены у малайских ящеров (Manis javanica), которых незаконно ввозят в Южный Китай. Хотя эти панголинские коронавирусы - более отдаленные от SC2, чем RaTG13, они очень похожи на SC2 в RBD-домене.

"Поэтому, возможно, ящерицы играют важную роль в экологии и эволюции CoV. Обнаружение вирусов у панголины предусматривает, что существует большое разнообразие CoV, которые еще предстоит отобрать у диких животных, и некоторые из них могут быть непосредственно связаны с появлением SC2", - предположили ученые.

Некоторые политики и СМИ предполагают, что SC2 распространился по миру после утечки из лаборатории в Ухане, где его якобы могли и создать. Но "творец" пандемического коронавируса - природа, то есть естественная эволюция, делают выводы исследователи.

Французский нейробиолог Жан-Пьер Чаньє предположил, что никотин может препятствовать проникновению коронавируса в клетки организма, вступая с ним в своеобразную "борьбу" за организм человека. Но, если вы заразились, курение только усугубит ситуацию в целом.

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