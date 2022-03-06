У "Дии" появилась новая услуга

Для пользователей приложения "Дия" запустили новую услугу - "Дия TV".
Сейчас "Дия TV" транслирует марафон телеканалов, где 24/7 освещается война России против Украины. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Каждый может бесплатно, в реальном времени, следить за последними событиями.
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"Со временем на "Дия TV" появится детский контент, чтобы немного отвлечь малышей", - отметил Федоров.
Сервис доступен для пользователей iOS и Android. Как воспользоваться услугой:
1) Обновите приложение;
2) Перейдите в Услуги;
3) Выберите "Дия TV", трансляция начнется автоматически.
Украинской армии теперь можно помочь через "Дию". Все переводы через "Дию" пойдут в благотворительный фонд "Вернись живым".
Для этого нужно зайти в приложение Дия. после этого нажать "Документы", далее "Помочь армии". Затем указать сумму, которую хотите перевести.
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