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воскресенье, 06 марта 2022 11:35

У "Дии" появилась новая услуга

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У &quot;Дии&quot; появилась новая услуга
В государственном мобильном приложении "Дия" появилась еще одна услуга. Фото: Скриншот

Для пользователей приложения "Дия" запустили новую услугу - "Дия TV".

Сейчас "Дия TV" транслирует марафон телеканалов, где 24/7 освещается война России против Украины. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Каждый может бесплатно, в реальном времени, следить за последними событиями.

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"Со временем на "Дия TV" появится детский контент, чтобы немного отвлечь малышей", - отметил Федоров.

Сервис доступен для пользователей iOS и Android. Как воспользоваться услугой:

1) Обновите приложение;
2) Перейдите в Услуги;
3) Выберите "Дия TV", трансляция начнется автоматически.

Украинской армии теперь можно помочь через "Дию". Все переводы через "Дию" пойдут в благотворительный фонд "Вернись живым".

Для этого нужно зайти в приложение Дия. после этого нажать "Документы", далее "Помочь армии". Затем указать сумму, которую хотите перевести.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
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